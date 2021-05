Feierbiest Tuchel! Ekstase in der Chelsea-Kabine

Mit einem knappen 1:0 gegen Manchester City hat sich der FC Chelsea am Samstagabend den zweiten Champions-League-Titel in der Vereinsgeschichte gesichert. Für Trainer Thomas Tuchel, der gerade erst zu den „Blues“ gewechselt war, war es der erste Henkelpott und so hat er den Triumph dann auch gefeiert. Aber sehen Sie selbst unten im Video.