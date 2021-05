Biker kollidiert mit Kleinwagen - schwer verletzt

Am Samstag gegen 17.30 Uhr hielt ein Bus der Linie 73, der sich auf dem Weg in Richtung Feldkirch befand, auf der L193 in Ludesch an der Haltestelle vor dem Sutterlüty-Supermarkt. Ein nachfolgender Motorradfahrer wollte auf seiner Kawasaki „Ninja“ am Bus vorbeifahren.