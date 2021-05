Raser war mit 159 km/h in 70er-Zone unterwegs

Bei einem Verkehrsschwerpunkt in der Nacht von Freitag auf Samstag in Linz-Land wurde ein Lenker in Leonding mit 129 km/h in der 60 km/h-Beschränkung der B139 in Leonding und ein weiterer in Traun mit 159 km/h in der 70 km/h-Beschränkung der B1 erwischt. Beiden wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.