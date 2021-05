Koch vom Mountain Resort Feuerberg als Gewinner

Mehr als 47.000 Kärntner haben online ihre Stimme abgegeben und darüber entschieden, wer der Lehrling des Jahres 2020 wird. Der Sieg ging an Christoph Guggi, Koch im Mountain Resort Feuerberg, der sich in der Kategorie Tourismus und Freizeitwirtschaft durchsetzen konnte. „Gut ausgebildete und engagierte Fachkräfte sind schon immer das wichtigste Gut erfolgreicher Unternehmen“, so WK-Präsident Jürgen Mandl, der am Donnerstagabend gemeinsam mit dem WIFI Kärnten in die Klagenfurter Postgarage lud.