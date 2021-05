Österreich: Gelingt dem Foda-Team Historisches?

Die Aufarbeitung dieser Spiele hat Teamchef Foda für das am Donnerstag beginnende Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf angekündigt. In den fünf Tagen im Südburgenland will der Deutsche seiner Auswahl einen ersten Feinschliff verpassen, danach folgen die EM-Testspiele am 2. Juni in Middlesbrough gegen England und am 6. Juni in Wien gegen die Slowakei.