Skandal in Linz! Schrott sauer wegen Hürden-Panne

Nach all dem Theater war es eine starke Leistung von Beate Schrott, das Finale bei Windstille in 13,20 zu gewinnen. „Das war okay!“, meinte sie, haderte dann aber wieder mit der Panne, „ich will einfach nichts mehr schönreden. Wir Athleten haben es derzeit mitten in der Pandemie ohnehin so schwer, wir sind in einer Olympiasaison, so etwas darf einfach nicht sein!“ Sie betonte: „Ich bin jedem Kampfrichter dankbar, dass er in der Freizeit sich für uns einsetzt und alles ehrenamtlich macht! Aber wir Athleten sind dann die Leidtragenden!“ Sprach und setzte sich ins Auto, um zu ihrem Verlobten nach Halle zurückzufahren.