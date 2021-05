Pavao Pervan: Der Verbissene

Weshalb der Wolfsburg-Legionär sogar während einer Covid-Infektion in Heimquarantäne trainierte. Umgekehrt hatte er als Nachwuchskeeper bis zu seinem 16. Lebensjahr kein professionelles Training gekannt: „Ich war nie in einer Akademie, nie in einer Auswahl - trotzdem bin ich jetzt bei der EURO und bei einem Champions-League-Klub - ich hoffe, dass das anderen Mut macht, denen es heute so geht wie mir damals“, sagt der Wiener, der nach Stationen in Lustenau und beim LASK den Sprung ins Ausland geschafft hat. Und dem es bis heute auch Freude macht, wenn ein hammerharter Schuss in seinem Gesicht oder zwischen seinen Beinen landet. Begründung: „Weil dann ist der Ball nicht im Tor.“