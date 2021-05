Brite Stoker bewirbt sich als FIA-Präsident

Der Brite Graham Stoker will bei der Neuwahl des Automobil-Weltverbandes (FIA) im Dezember die Nachfolge von Präsident Jean Todt antreten. Der seit 2009 amtierende Franzose kandidiert nicht mehr. Rechtsanwalt Stoker gehört als Vizepräsident fürSportdem Team Todts an, gilt als dessen rechte Hand und will künftig selbst an der Spitze stehen. Im Führungsteam soll der neunfache Le-Mans-Sieger Tom Kristensen Stokers bisherige Funktion übernehmen.