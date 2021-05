Nächste Bawag-Filiale für Halleiner in St. Johann?

„Ihr finanzielles Wohlergehen liegt uns am Herzen! Deshalb passen wir unser Servicemodell stetig an und haben unsere Kompetenzen an größeren Standorten gebündelt.“ Das Schreiben der Bawag/PSK beginnt mit gestochenen Worten, hat für die Bankkunden aus Hallein aber eine unliebsame Überraschung bereit.