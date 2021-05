Tirolerin schildert die „Flüchtlings-Hölle“ Lesbos

Wir haben eine Frau aus Afghanistan hier, sie wurde an ihren Mann verkauft und hat drei Kinder bekommen. Er hat sie geschlagen und sie ist geflohen, sie wollte mit ihren Kindern die beschwerliche Reise in die EU auf sich nehmen. In der Türkei hat sie aber ihr Mann gefunden und versucht, sie zu erstechen. Mit vielen Stichwunden ist sie ins Krankenhaus gekommen. Sie hat panische Angst, dass ihr Mann sie findet und umbringt. Jetzt lebt sie in einem Zelt, das sie nicht absperren kann. Sie muss Psychopharmaka nehmen und hat bei lauten Geräuschen in der Nacht Flashbacks, deswegen kann sie nicht schlafen. Für mich ist das ganz schlimm zu sehen, weil sie bewusst in diesen Lebensumständen gehalten wird und sich so nicht erholen kann.