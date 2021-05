Max Verstappen: Glück im Spiel - und in der Liebe

Auf Wolke sieben

Verstappen schwebt also in jeder Hinsicht auf Wolke sieben. Sportlich erst recht. Der Sieg in Monaco bedeutete seinen ersten Podestplatz im Fürstentum und die Übernahme der WM-Führung. „Ich bin hier überhaupt zum ersten Mal am Podium“, jubelte Verstappen nach seinem fehlerfreien Rennen und dem Abspielen der österreichischen Bundeshymne. „Von einem Sieg in Monaco habe ich schon als kleiner Bub geträumt“, gestand der Niederländer. Es habe einfach ausgesehen, sei es aber nicht gewesen. „Hier weißt du nie, was passiert. Und du musst im richtigen Moment stoppen. Das habe ich aber gut kontrolliert.“