Pacult in Hütteldorf: „Unmögliches geschafft!“

Das direkte Duell hat Wacker Innsbruck vor ein paar Wochen für sich entschieden, den längeren Atem im Kampf um den Relegationsplatz in der 2. Fußball-Liga hat aber Austria Klagenfurt gehabt. Für die Kärntner geht die Saison nach einem 2:1-Zittersieg bei Rapid II in die Verlängerung. „Wir sind froh und stolz, dass wir das Unmögliche noch geschafft haben“, sagte Klagenfurt-Coach Peter Pacult. Das gelang ausgerechnet in Hütteldorf, wo er als Spieler und Trainer erfolgreich war.