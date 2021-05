FF St. Walburgen barg Kalb aus Schacht

Kurz nach 10 Uhr schrillten die Sirenen bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Walburgen - Alarmierung zu einem technischen Einsatz: Im Raum St. Walburgen in der Gemeinde Eberstein im Bezirk St. Veit an der Glan war ein Jungrind in einen Querkanal gestürzt. Das Tier konnte ohne fremde Hilfe nicht mehr aus dem Schacht befreit werden.