Das ist die neue Top-Charity von Gery Keszler

Der 28. Mai wird eine Zäsur darstellen. Nicht nur in der Corona-Zeitrechnung, weil dann mit „Austria for Life“ eine in der Pandemie noch nie dagewesene Charity lanciert wird, die jenen Menschen in Österreich helfen will, die durch die globale Krise in eine höchstpersönliche schlitterten. Es wird auch der Tag sein, an dem der Initiator Gery Keszler samt Team und dem Verein Life+ ein Ausrufezeichen setzen wird. Denn seit dem letzten Life Ball (2019) zog er sich ins Privatleben, quasi in die selbst gewählte Isolation, ins Burgenland zurück.