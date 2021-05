Aufregung über „3-G-Regel“ bei AMS-Pflichtterminen

Ab nächster Woche stellt das Arbeitsmarktservice (AMS) seine Ausbildungen wieder auf Präsenzunterricht um. Wie in vielen anderen Bereichen gilt dann auch in den AMS-Geschäftsstellen die „3-G-Regel“: Nur getestete, geimpfte oder genesenen Personen können an Kursen teilnehmen - diese sind allerdings verpflichtend. Für FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch ist das ein Anlass, um von einem „Skandal“ zu sprechen.