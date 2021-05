Ab 17 Uhr LIVE: Salzburg gegen WSG Tirol

Es ist wieder einmal angerichtet für die Meisterparty. Salzburgs Serien-Champions bekommen am Samstag nach dem letzten Saisonspiel gegen WSG Tirol (17.00 Uhr) den begehrten Teller überreicht - zum inzwischen achten Mal in Folge. Mit dabei sind erstmals in diesem Jahr wieder 3.000 Heimfans, die den scheidenden Erfolgstrainer Jesse Marsch mit einem Sieg verabschieden wollen. Die WSG gedenkt nur vor dem Anpfiff Spalier zu stehen. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie immer am Ball.