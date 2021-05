Ab 19 Uhr LIVE: Admira gegen Altach

Nach 16 Corona-Fällen unter Spielern der ersten Mannschaft der Admira sind nach einer Entscheidung der Gesundheitsbehörde auch negativ getestete Kontaktpersonen in Quarantäne. Der schwierigen Situation zum Trotz wollen die Niederösterreicher ihr Heimspiel in der letzten Bundesliga-Runde der Saison gegen den SCR Altach am Freitag austragen. Der Matchkader wird mit Spielern vom Amateure-Team und der U18 ergänzt. Gemäß den Corona-Regularien der Bundesliga sollten zumindest 14 gesunde Feldspieler und zwei Torhüter bereit sein. Ansonsten kann der betroffene Klub eine Verschiebung beantragen.