Ab 19 Uhr LIVE: TSV Hartberg gegen SKN St. Pölten

Kampf um Platz eins in der Quali-Gruppe

Hartberg, das am vergangenen Wochenende die Admira 2:0 besiegte, hat im Vergleich mit der punktegleichen Austria das klar schlechtere Torverhältnis. Um die Wiener noch zu überholen und sich damit das Heimrecht im Play-off-Hinspiel am Montag, in dem die Favoritner warten, müssen die Steirer also besser abschneiden als die „Veilchen“ im Parallelspiel in Ried.