Ab 17 Uhr LIVE: Wolfsberger AC - Sturm Graz

Leichtigkeit im Herzen

Die Interessierten wollte er nicht nennen, dem „Finale“ gegen Sturm wird alles untergeordnet. Stary weiß: „Sturm kommt in der Euphorie.“ Oder wie es Ilzer stellvertretend formulierte: „Es fühlt jeder eine Leichtigkeit im Herzen. Aber unser Kopf ist extrem fokussiert.“ Bei all den Lobeshymnen schlüpft der Trainer derzeit gerne in die Rolle des Mahners. „Nach der größten Euphorie macht man die größten Fehler.“