Lobnig ungefährdet im Weltcup-Semifinale in Luzern

Österreichs Olympia-Hoffnung im Rudern, Magdalena Lobnig, hat am Freitag beim Weltcup in Luzern ungefährdet das Semifinale erreicht. Die bereits für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizierte Ex-Europameisterin zog als Zweite im ersten Lauf souverän in die nächste Phase ein. Sie musste sich nur der Irin Sanita Puspure beugen.