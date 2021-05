Mini-Lenker überholte rechts und überschlug sich

Am Donnerstag gegen 23.10 Uhr war ein Lkw auf der Rheintalautobahn (A14) in Fahrtrichtung Tirol unterwegs, als ein Pkw kurz vor der Ausfahrt Klaus zu einem Überholvorgang ansetzte. Einem ebenfalls in Richtung Tirol fahrenden 20-Jährigen dauerte dieses Überholmanöver offensichtlich zu lange, weshalb er mit seinem Mini rechts an dem Überholenden vorbeiraste und sich zwischen den Pkw und den Lastwagen auf die Überholspur zwängte.