Betrug im Netz: Sportwagen aus Italien kam nie an

Über eine Internetplattform stieß der 32-Jährige aus dem Bezirk Imst am 30. April auf ein Inserat über den Verkauf eines Sportwagens in Italien. „Nach entsprechenden Verhandlungen mit dem Verkäufer über den Verkaufspreis, der Einsichtnahme in die Kfz-Papiere sowie der Übermittlung der Personaldaten überwies der Mann eine Anzahlung im oberen vierstelligen Eurobereich auf ein deutsches Konto“, heißt es seitens der Polizei.