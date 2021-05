Mwene verlässt Mainz - Stöger muss operiert werden

Der in den österreichischen EM-Großkader nominierte Phillipp Mwene hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim deutschen Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 nicht verlängert. Der Defensivspieler wird den Klub demnach nach drei Jahren verlassen. Das teilte der Tabellen-13. am Donnerstag mit. Wohin es den 27-jährigen zieht, ist nicht bekannt.