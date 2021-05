Home Invasion: Tirolerin gefesselt und misshandelt

Eine unfassbare Tat ereignete sich bereits in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck: Zwei unbekannte Täter drangen über eine Balkontür gewaltsam in eine Wohnung ein, fesselten und misshandelten eine 30-Jährige und verletzten diese dabei erheblich. Die Gewaltverbrecher sind flüchtig. Ermittlungen und eine Fahndung sind im Gange.