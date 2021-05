Löw holt Müller und Hummels ins DFB-Team zurück!

Wie deutsche Medien wie „Bild“ und „Sport1“ bereits am Tag vor der offiziellen Bekanntgabe von Deutschlands EM-Kader herausfanden, kehren somit bis auf den verletzungsanfälligeren Jerome Boateng zwei der drei im Nachhall der Russland-WM mit viel Getöse in die „DFB-Frühpension“ geschickten Weltmeister von 2014 in die Auswahl zurück. Zu stark präsentierten sich die beiden Ü30-Spieler in den vergangenen Wochen und Monaten beim FC Bayern (Müller) und bei Borussia Dortmund (Hummels), als dass man auf sie bei der EM leichtfertig verzichten hätte können.