Zu Besuch in der weltgrößten Gartenzwerg-Sammlung

Helga und Sepp aus dem oberösterreichischen Pfaffstätt haben in über drei Jahrzehnten die weltweit größte Sammlung an Gartenzwergen zusammengetragen. Eine einzigartige Schau, vom biederen Schubkarrenschieber mit der roten Mütze bis Lewis Hamilton im Mercedes. Besucher kommen aus dem Staunen nicht heraus. Zwerg an Zwerg an Zwerg an Zwerg an Zwerg.