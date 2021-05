Störche legen jetzt Windparkprojekt auf Eis

Auslöser für den Baustopp ist der Fund eines Schwarzstorchhorstes in der Gemeinde Grafenschlag im Bezirk Zwettl, der aktuell von den Vögeln angeflogen wird. Bereits aus dem Jahr 2020 gibt es Fotos, die die Schwarzstörche in der Region zeigen sollen. Ein weiterer belebter Horst soll sich in der Nachbargemeinde Sallingberg befinden.