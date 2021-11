Seine Art zu singen gefiel anfangs nicht vielen!

Er ist der kommerziell erfolgreichste zeitgenössische Musiker Deutschlands, kein Popstar kommt in Österreich so gut an: Herbert Grönemeyer. Star-Filmer Rudi Dolezal blickt mit Moderatorin Anna Illenberger zurück auf seine gemeinsame Zeit mit dem Sänger: Seit Grönemeyers Karrierebeginn hat Dolezal mit ihm an vielen Projekten gearbeitet. Der Star-Filmer erinnert sich immer wieder gerne zurück an die Anfänge - damals kam Grönemeyers Art zu singen noch nicht überall wirklich gut an...