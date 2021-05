Letzter Applaus für Adrienne Pokorny

Die gebürtige Wienerin wurde als Musicalstar, Tänzerin, Soubrette und Schauspielerin in aller Welt bekannt, stand in Amerika, Frankreiche, England, Spanien und am Stadttheater Klagenfurt auf der Bühne. Der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt war ihr Trauzeuge, in den Flitterwochen lernte sie Fidel Castro und Aristoteles Onassis kennen. In Kärnten fand sie ihr Zuhause.