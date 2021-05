Prinz Harry: Palastmitarbeiter fordern Rausschmiss

Vorwürfe gegen Prinz Charles sorgen für Unverständnis

In dem Talk sprach der 36-Jährige, der mittlerweile mit Meghan und Söhnchen Archie in Kalifornien lebt, von seinem Leben als Royal als eine „Mischung aus die ,Truman Show‘ und einem Zoo“ und machte seinem Vater Prinz Charles schwere Vorwürfe. Dieser habe vor ihm als Kind gelitten und so habe er ihm einen „genetischen Schmerz“ und „Leiden“ weitergegeben. Nur durch seinen Umzug in die USA habe er dem entfliehen können, so Harry.