Prinz Harry: Wieder schwere Vorwürfe gegen Charles

Prinz Harry (36) ist froh, dass er nach dem Umzug in die USA wieder ein weitgehend normales Leben führen kann. Sein Leben als Mitglied der Royal Family in Großbritannien sei „wie eine Mischung aus ,Die Truman Show‘ und einem Zoo“ gewesen, sagte er in einer am Donnerstag veröffentlichten Folge eines Podcast-Gesprächs mit Dax Shepard. In „Die Truman Show“ (1998) weiß der Hauptdarsteller (Jim Carrey) nicht, dass er Teil einer TV-Serie ist und sein Leben von Schauspielern in einer Kulisse begleitet wird. Weil sein Vater Prinz Charles vor ihm als Kind gelitten habe, habe er ihm einen „genetischen Schmerz“ und „Leiden“ weitergegeben, denen er durch seinen Umzug in die USA entflohen sei.