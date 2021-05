Traiskirchen bleibt in der Basketball-Superliga

Die Traiskirchener gehören seit 1983 und damit weiter der obersten heimischen Spielklasse an. Der Vizemeister der Zweiten Liga aus der Steiermark muss weiter auf die Rückkehr warten. „Schlussendlich lag es an zwei, drei Entscheidungen“, sagte Fürstenfelds Head-Coach Pit Stahl. Sein Gegenüber Markus Pinezich war erleichtert: „Als wir in der zweiten Halbzeit minus acht zurücklagen, waren wir am Zerbrechen. Aber wir haben Charakter gezeigt, haben noch einmal Energiereserven gefunden und am Ende konnten wir das Spiel mit viel Herz gewinnen.“