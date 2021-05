Corona-Party und Glücksspieltreffen in Vorarlberg

An die 300 Anzeigen resultieren aus zwei Einsätzen der Polizei in der Nacht auf Samstag in Vorarlberg. In Hohenems flog nach einem Hinweis eine große Corona-Party in einem Nachtlokal auf, etwa zeitgleich hoben Beamte von Polizei, Finanzpolizei und Bezirkshauptmannschaft in Dornbirn einen illegalen Glücksspieltreffpunkt aus.