Ein Medaillenregen für die gschmackige Mostbirn’

Wertvolle Birnbäume

Dazu kommen 58 Hauszwetschken- und 65 Apfelbäume, darunter der Mauthausener Lemoniapfel oder der Brünnerlingapfel. Es handelt sich um schmackhafte Sorten, die traditionell in der Region kultiviert werden. Ist ein Birnbaum alt, kann er bis zu 1000 Kilogramm Früchte in einer Saison tragen. „Natürlich bringt das alles viel Arbeit“, sagt Tanja Deisinger, die am Hof die Wirtin ist, es gibt hier auch regionale Küche.