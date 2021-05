Dortmunds „Legende“: „Ich bin zusammengebrochen“

„Ich bin zusammengebrochen, weil ich wusste, dass meine Karriere zu Ende geht. Danke an die Mannschaft! Ich nehme das heute für mein Leben mit. Das war einfach toll“, so der 35-jährige Pole im Sky-Interview. Es war sein großes Ziel, seine Karriere beim BVB mit „einem Pokal oder einer Meisterschaft“ zu beenden. Das habe er nun geschafft. „Ich bin so stolz, ich finde keine Worte!“