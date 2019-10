So bringen Google & Co den Planeten zum Kochen

Umdenken in allen Bereichen

Zur Rettung des Weltklimas braucht es ein Umdenken in allen Bereichen. Die Verharmlosung oder Verteufelung unterschiedlicher Faktoren ist wohl nicht zielführend. Kontraproduktiv ist vermutlich auch ein in diesem Kontext immer wieder heraufbeschworener Konflikt Jung gegen Alt. Die Generation Greta hat es schlussendlich in der Hand. Dazu sollte sie aber vielleicht öfter einmal das Smartphone zur Seite legen - und das nicht nur freitags.