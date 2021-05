Schuhe von Jordan für 126.500 Euro versteigert

Die Nike Air Jordan 1s veränderten nicht nur den Basketballschuh für immer, sondern liegen laut dem Auktionshaus Sotheby‘s auch am Ursprung der Sneaker-Kultur. Das am Mittwoch verkaufte Paar in den Farben der Chicago Bulls wurde von Michael Jordan 1984/85 während seiner außergewöhnlichen ersten Saison in der NBA getragen.