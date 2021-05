Coronakrise: Verspätete Schuldenfalle

Trotz der Krise ist die Zahl der Firmen, die in die Pleite geschlittert sind, in den ersten Monaten des Jahres in NÖ gegenüber 2020 um 67 Prozent gesunken. Doch ist das noch kein Grund für zu viel Optimismus: Denn Experten gehen davon aus, dass dieser Rückgang auf die vielen Millionen Euro zurückzuführen ist, welche die öffentliche Hand wegen der Pandemie bereits in Hilfspakete für die Wirtschaft gepumpt hat. „Viele Konkurse wurden dadurch nur in die Zukunft verschoben“, heißt es. Gewarnt wird daher vor einer Insolvenzwelle in den kommenden beiden Jahren.