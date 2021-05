Die „Modellregion Vorarlberg“ brachte wenig Neues

„Bund öffnet nach Vorbild der Vorarlberger Modellregion“ - so lautete die Überschrift des gestrigen Pressefoyers. Doch welche Erkenntnisse wurden in den vergangenen Wochen in der Modellregion wirklich gewonnen? Eine wissenschaftliche Begleitung war zwar angekündigt, genaue Ziele, Erfolgs- oder Abbruchkriterien wurden allerdings nie definiert, ein Evaluierungsplan lag ebenso wenig vor. Die „wissenschaftliche Begleitung“ erfolgte durch die AGES, zudem wird die Med Uni Graz eine Befragung durchführen, hieß es auf „Krone“-Nachfrage vonseiten des Gesundheitsministeriums. Mit einem Ergebnis sei aber erst Mitte Mai zu rechnen. So weit, so wenig aufschlussreich.