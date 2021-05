Rachel Weisz begeistert im knallengen Lederoutfit

Am 8. Juli startet „Black Widow“ in den österreichischen Kinos und am 9. Juli gegen Aufpreis bei Disney+. Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) alias Black Widow, die im Film „Avengers Endgame“ getötet wurde, trifft in dem Prequel auf ihre Vergangenheit. Zu der gehören Florence Pugh als Yelena Belova und Rachel Weisz als Melina Vostokoff, die - was der Trailer nahelegt - als Black Widow trainiert und möglicherweise die Mutter der beiden jungen Frauen ist. Dieses Geheimnis wird erst im Film gelöst.