Wien: Leiner-Geländer um 121.000 Euro versteigert

Das einstige Leiner-Flagschiff auf der Wiener Mariahilfer Straße wird derzeit von der Signa-Gruppe zum „KaDeWE Wien“ samt Hotel und Park am Dach umgebaut. Die Stiege, so wurde betont, stand nicht unter Denkmalschutz - und ist auch nicht die originale aus dem Eröffnungsjahr des Warenhauses Esders im Jahr 1895. Die Abbrucharbeiten am Gebäude werden bis in den Herbst dauern. Das Kaufhaus soll 2024 eröffnen.