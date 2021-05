Haaland: Verraten diese Bilder seine Zukunft?

Matthäus: „… dann bleibt Haaland in Dortmund“

„Wenn ich mir Erling Haaland beim Jubeln auf der Tribüne so ansehe, steht eines fest: Er will unbedingt mit seiner Mannschaft unter die ersten vier, um dann, eventuell mit Zuschauern, noch ein Jahr in Dortmund zu spielen“, meint Legende Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne. „Ich bin sicher: Spielt der BVB in der Champions League, bleibt Haaland in Dortmund. Wenn nicht, ist der Abschied ziemlich gewiss. Der Klub kann es sich eher nicht leisten, auf so viel Geld zu verzichten, wenn man auf der anderen Seite die Einnahmen aus dem großen Wettbewerb nicht einnimmt. Schon gar nicht in Corona-Zeiten.“