Königin Silvia führte Leben wie eine Geheimagentin

Silvia ist ein Sprachgenie

Die schwedische Königin Silvia wurde als Silvia Renate Sommerlath geboren. An einem 23. Dezember, was ihr als Kind gar nicht passte, denn am Tag vor dem Heiligen Abend waren alle viel zu beschäftigt, um den kleinen Mädchen eine tolle Party zu bescheren. Aufgewachsen ist sie zum Teil in Deutschland und in Brasilien. Eingeschult wurde die in São Paulo und dort stellte sich eine große Begabung des Mädchens heraus.