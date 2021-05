Herzogin Meghan zeigt ihren kugelrunden Babybauch

Es ist der erste Auftritt seit dem skandalträchtigen Interview mit Oprah Winfrey im März: Herzogin Meghan wurde am Samstag bei der Ausstrahlung der virtuellen Charity-Veranstaltung „VAX Live: The Concert To Reunite The World“ überraschend zugeschaltet. Mit viel Engagement, aber vor allem mit kugelrundem Babybauch zeigte sich die Ehefrau von Prinz Harry vor der Kamera.