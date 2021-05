„Energiewende“ als Riesenchance für Kärnten!

Wende sei eine Superchance

„Aber“, fügt Güthlein hinzu: „Ich wäre ehrgeiziger und würde überproportional zugreifen!“ Soll heißen: Kärnten sollte viel mehr erfüllen. Denn die Wende sei eine Superchance. Güthlein: „Die Uni Linz hat errechnet, dass sie in Österreich 100.000 Arbeitsplätze bringen wird. Da sollten wir so viele wie möglich nach Kärnten holen.“ Ebenso wie Förderungen und die Wertschöpfung. „Kärnten hat ja sonst oft nicht viele Chancen. Da aber schon“, glaubt der Vorstand und erklärt: „Es gehen ja auch nicht alle Arbeitsplätze zur Kelag. Da ist sehr viel drin für das Gewerbe; Photovoltaik-Monteure, Installateure und so weiter. Und auch für große Kärntner Firmen. Da haben wir gutes Know-How. Und wir können Spitzen-Arbeitsplätze schaffen.“