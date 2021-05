Steinschlag auf Kärntner Straßen wird zum Problem!

Wald hat Schutzfunktion

„Fehlt dieser, wie etwa in den vom Sturm Vaia betroffenen Regionen Oberkärntens, dann wird die Erosion noch mehr beschleunigt“, so Bidmon im Gespräch mit der „Krone“. Verständlich, dass Millionen in die Wiederaufforstung investiert werden. Laut Straßenbaureferent Martin Gruber schlagen sich die bröckelnden Berge auch im Straßenbauprogramm des Landes Kärntens nieder: „Alleine heuer investieren wir zwei Millionen in mehrere Steinschlag- und Felssturzverbauungen.“