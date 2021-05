Hortensie und Rhododendron sorgen für Blütenpracht

Um aber die gewohnten großen Blütenköpfe zu bilden, brauchen Hortensien einen kalkfreien und humusfreien Boden. Im Handel ist eigens zusammengestellte Hortensienerde erhältlich - sie empfiehlt sich, wenn man die Stauden in Töpfe pflanzen will. Auch die Zugabe von Fichtennadeln oder Rindenmulch senkt den pH-Wert des Bodens. Wer Hortensien mit blauen Blüten erhalten will, muss Alaun hinzufügen, sonst nehmen die Blüten mit der Zeit wieder ihre ursprüngliche Farbe an. Hortensien sind Schattenpflanzen. Neuere Züchtungen vertragen aber mittlerweile auch sonnigere Standorte.