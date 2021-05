Spurs und Pöltl kassieren fünfte Pleite in Folge

Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch auch das zweite Aufeinandertreffen mit Utah Jazz binnen 48 Stunden in der National Basketball Association (NBA) verloren. Das 94:126 war die fünfte Liga-Niederlage in Folge für die Texaner. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte mit acht Punkten, vier Rebounds, zwei Steals und einem Assist in 12:51 Minuten Spielzeit.