René Aufhauser übernimmt Lieferinger Jung-Bullen!

Die Würfel beim FC Liefering sind gefallen - und sie sind auf René Aufhauser gefallen! Die Salzburg-Legende übernimmt in der kommenden Saison das Trainer-Amt bei der Red-Bull-Dependance in der 2. Liga. Aufhauser ersetzt in Liefering den zu Red Bull Salzburg in die Bundesliga abwandernden Matthias Jaissle ...