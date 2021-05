90.000 Mauthausen-Opfer: Jeder einzelne Name zählt

Es ist eine ebenso beeindruckende wie berührende Geste an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Dort, wo 90.000 Menschen in einer der dunkelsten Epochen der Weltgeschichte von den Nazis systematisch ermordet wurden. Erstmals wird unter dem Motto „Jeder Name zählt“ noch Donnerstag, von 20 bis 24 Uhr, eine Videoaktion per Livestream in die Welt hinausgetragen.